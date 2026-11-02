Ley Corta de Seguridad Municipal fue despachada por el Congreso: estos son los cambios para inspectores y municipios

02 nov. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en tercer trámite constitucional, el proyecto de Ley Corta de Seguridad Municipal, iniciativa que introduce modificaciones a la Ley N° 21.802 para facilitar su implementación y fortalecer las capacidades de los municipios en materia de prevención del delito y seguridad pública.

Tras finalizar su tramitación en el Congreso, el proyecto quedó listo para convertirse en ley. Entre sus principales modificaciones se encuentra la regulación del gasto municipal destinado a la contratación de inspectores de seguridad bajo el Código del Trabajo.

La iniciativa establece un límite general equivalente al 5% de los ingresos propios percibidos por cada municipio durante el año anterior. Sin embargo, este porcentaje podrá aumentar excepcionalmente hasta un 25%, previa autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y con el visado de la Dirección de Presupuestos.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó el respaldo transversal que recibió la iniciativa en el Congreso y planteó que la seguridad requiere un trabajo coordinado entre el Gobierno, las policías y los municipios.

“Con estos ajustes, buscamos que las municipalidades puedan adaptar sus equipos de inspectores a sus necesidades y capacidades presupuestarias, con reglas claras y mecanismos de control”, sostuvo.

¿Cuáles son los cambios?

Uno de los ajustes contempla nuevos plazos para cumplir con las exigencias de la normativa. Los municipios tendrán seis meses adicionales para adecuarse a sus disposiciones, mientras que quienes actualmente desempeñan funciones de seguridad municipal contarán con 12 meses para acreditar los requisitos físicos y psicológicos.

Sobre este último punto, las evaluaciones podrán realizarse en establecimientos de salud públicos, privados o mutuales de seguridad.

También se precisaron las exigencias para quienes deban conducir vehículos municipales, vinculando el tipo de licencia con las características del vehículo y estableciendo una antigüedad mínima de tres años para los conductores.

Otro de los cambios establece que la SUBDERE deberá elaborar un plan anual de oferta programática, que reunirá alternativas de apoyo a las que podrán postular los municipios, dependiendo de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos.

Esta oferta podrá incluir capacitaciones para inspectores, programas de formación e iniciativas de infraestructura para la seguridad. Para distribuir estos apoyos se podrán considerar factores como la vulnerabilidad sociodelictual, la condición de zona extrema y la dependencia del Fondo Común Municipal.

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, valoró la aprobación y sostuvo que “esta ley marcará un antes y un después para un mejor sistema de seguridad, para recuperar los espacios públicos y para que, en definitiva, nuestros compatriotas puedan vivir más tranquilos”.