Dos temblores se registran con minutos de diferencia en la zona norte: Estas fueron las magnitudes reportadas por Sismología

01 nov. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, dos temblores se registraron con tan solo minutos de diferencia en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

¿Cuál fue la magnitud de los temblores?

El primero de los sismos ocurrió a las 13:25 horas y tuvo una magnitud de 3.4. Su epicentro se ubicó a 54 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 114 km.

Tan solo nueve minutos después, a las 13:34 horas, un temblor de magnitud 3.3 ocurrió a 65 km al noreste de San Pedro de Atacama.

Este segundo movimiento telúrico, también con epicentro en la región de Antofagasta, tuvo una profundidad de 208 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.

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