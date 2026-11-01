Cadem: Presidente Kast llega a un nuevo máximo de desaprobación y un 70% cuestiona la continuidad del ministro Rabat

01 nov. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 1 de noviembre muestra que las rebajas de condena le siguen pasando la cuenta al Presidente José Antonio Kast, quien logra un nuevo máximo de desaprobación cuando la mayoría de los encuestados cuestiona la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat (Ind.).

Kast sigue aumentando su desaprobación

A modo general, la desaprobación del Presidente de la República llega a un 69%, tres puntos más que en las dos mediciones anteriores. Además, su aprobación se desplomó hasta el 26%, tres puntos menos que en las dos encuestas previas.

En cuanto al promedio mensual de estos índices, la crisis de las rebajas de condena lleva la desaprobación de octubre hasta un 65%, mientras que la aprobación desciende cinco puntos hasta situarse en el 30%.

Cuestionamientos a la continuidad de Rabat

En cuanto a la figura del ministro Rabat, un 77% sostuvo que el secretario de Estado sí "conocía los posibles riesgos y consecuencias políticas que podía tener la decisión de reducir las condenas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad".

Además, un 81% señaló que "el ministro Rabat debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales de su decisión", frente solo al 12% que afirmó que "el ministro Rabat actuó correctamente al privilegiar el criterio jurídico y aplicar la ley, independientemente de las consecuencias políticas de su decisión".

Ante esto, Cadem pidió evaluar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, apartado en el cual un 78% "desaprueba" su gestión, en contraste con el 14% que la "aprueba" y el 8% que no respondió la pregunta.

Finalmente, se consultó por la decisión del Presidente Kast de mantener a Rabat en el gabinete, cuestión en la que un 70% se mostró "en desacuerdo" con el mandatario y tan solo un 22% dijo estar "de acuerdo".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 157 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 81,5% al cumplirse una cuota de 1.007 casos de un total de 1.235 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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