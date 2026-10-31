Ante el reclamo de los colectiveros: Corte Suprema prohíbe los recorridos de buses gratuitos de la Municipalidad de El Monte

31 oct. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema le prohibió a la Municipalidad de El Monte el despliegue de sus buses de acercamiento gratuitos debido a la oposición legal que presentaron los colectiveros de la comuna.

La orden del máximo tribunal suspendió siete recorridos de buses eléctricos financiados por el Gobierno Regional que realizaban trayectos al interior de El Monte y a la comuna de Estación Central en Santiago.

A raíz de esta situación, la periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, se trasladó hasta la localidad rural del poniente de la Región Metropolitana, en donde la alcaldesa Zandra Maulén (Ind-PPD) detalló las implicancias que ha tenido esta decisión judicial.

Corte Suprema prohíbe los buses gratuitos de El Monte

"Las comunas rurales sufrimos una crisis importante de transporte y, frente a ello, hemos tenido que enfrentar la realidad y la necesidad de los territorios", sostuvo la edil respecto a la razón para implementar este servicio gratuito.

De acuerdo a Maulén, los buses "han dado la solución inmediata a las necesidades de los vecinos", especialmente a los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de la comuna.

"La Corte Suprema señala que se puede dar un servicio municipal, pero tiene que estar bastante restringido", explicó antes de anunciar que ingresaron un recurso de aclaración para "normar a todos los municipios que utilizamos este tipo de vehículos".

Ante el reclamo de los colectiveros, la Suprema indicó en su fallo que los buses gratuitos afectaban la "libertad económica de los particulares frente al Estado", pese a que la alcaldesa aclaró que el mismo tribunal señaló que "no habría competencia desleal" porque no cobraban por el servicio.

Sin querer polemizar con el transporte privado, Maulén sostuvo que "no puede ser posible que dentro de esta comuna (...) se nos cobre en algún tipo de transporte público 2 mil, 4 mil pesos, alrededor del doble de ir a Santiago".

Según explicó, los buses centraban sus recorridos y coordinaban sus horarios con las atenciones del Cesfam, la salida de los colegios y la llegada de estudiantes desde Santiago, beneficiando a cerca de 600 personas diariamente.

Esta coordinación era precisamente para beneficiar a quienes "no son llevados en estos transportes públicos, porque no tienen dinero, porque a lo mejor es un poco engorroso subirlo a los vehículos; entonces, justamente lo que buscan estos buses de acercamiento era ayudar a la gente en eso".

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