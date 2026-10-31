"Es el horario más crítico": Meteoróloga de Megatiempo pronostica el momento en que lloverá más fuerte para este Halloween

31 oct. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lisette Aguilera, entregó su pronóstico para este fin de semana en la Región Metropolitana, con especial énfasis en lo que será la tarde-noche de este sábado, cuando se celebra Halloween.

Muchos niños esperan este horario para salir a pedir dulces; sin embargo, el clima durante estas horas podría no ser favorable y hacer que las familias salgan con paraguas o incluso no puedan salir de casa.

¿A qué hora será más intensa la lluvia?

Según el pronóstico, el período más crítico se extenderá desde las 15:00 horas hasta, aproximadamente, las 20:00 o 21:00 horas.

La causa es una vaguada en altura que ingresará durante la jornada y dejará inestabilidad desde la región de Coquimbo hasta la del Biobío. En la mañana habría una ventana sin mayores complicaciones, pero desde las 15:00 horas, una vez pasado el momento de máxima temperatura, se espera el mayor desarrollo de nubosidad convectiva.

Ese escenario podría traer chubascos intensos, tormentas eléctricas y caída de granizo, e incluso no se descarta la formación de nubes tornádicas. La Dirección Meteorológica de Chile ya emitió un aviso por esta condición.

"Las precipitaciones serán muy irregulares", según explicó la especialista, "en un sector podría caer apenas un milímetro de agua y en otro entre 10 y 15 milímetros", por lo que no es posible precisar cuánto lloverá en cada comuna.

Aunque los mayores acumulados se esperan en las regiones del Maule y Ñuble, con un peak en torno a las 17:00 o 18:00 horas, la Región Metropolitana tampoco quedará al margen y tendrá precipitaciones importantes durante la tarde.

Por eso, la recomendación es resguardarse en ese horario. Si se sale con niños y comienza a haber viento racheado, truenos o rayos, lo mejor es permanecer en casa hasta que pase la tormenta.

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