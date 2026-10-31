Orden desde la cárcel y cobro de rescate con la víctima ya fallecida: ¿Qué se sabe del secuestro con homicidio de Martín Pérez?

31 oct. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del viernes, el Ministerio Público confirmó que el cuerpo de Martín Pérez, de 19 años, fue encontrado en la comuna de Colina tras haber sido secuestrado por sujetos que exigieron un rescate de $50 millones a su familia.

El hecho comenzó el pasado lunes 26 de octubre, cuando el joven salió de su trabajo en un taller de carpintería y fue voluntariamente hasta la comuna de Estación Central, donde se reunió con el grupo de sujetos y abordó un auto.

Dicho encuentro habría sido parte de un engaño, ya que al subirse al vehículo se concretó el rapto y sus captores lo trasladaron a una fábrica abandonada en Quinta Normal. Paralelamente, comenzaron a exigir el rescate a su familia.

¿Qué se sabe del secuestro con homicidio de Martín Pérez?

La tarde de ayer, el general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, confirmó que "hoy se logró ubicar el cuerpo de la víctima en la comuna de Colina".

"El homicidio se concretó paralelamente o pocas horas después de materializado el secuestro", informó inmediatamente después respecto a la data de muerte que arrojaron los primeros peritajes al cuerpo.

El fiscal jefe ECOH Metropolitano (s), Pablo Sabaj, sostuvo que el cadáver de Martín fue hallado "en el exterior de un restaurante de Colina, que estaba en un pasillo muy estrecho con muchos escombros y el cuerpo de la víctima estaba en ese lugar".

"A pesar de que estaba funcionando el local, no se percataron de que había una persona fallecida; ahí lo encontramos, pero no corresponde a un lugar de cautiverio", agregó el persecutor.

"Tuvieron el descaro de negociar con la víctima fallecida"

En cuanto al rescate exigido a la familia, el fiscal Sabaj explicó que "la mayoría, si no todas, las negociaciones que se hicieron a propósito del pago solicitado se hicieron con la víctima fallecida, de acuerdo a los antecedentes que tenemos".

"Esto no se produce como desenlace de un error en la negociación, sino que tuvieron los autores el descaro de negociar con la víctima fallecida", añadió.

Sabaj indicó sobre el delito que "se investiga su pertenencia a una facción, pero lo que puedo adelantar es que, como en casi todos estos casos, la idea original del secuestro y sus primeras instrucciones vienen desde centros carcelarios".

Cinco detenidos por el secuestro con homicidio

Finalmente, las autoridades informaron que, tras una serie de allanamientos, se logró la detención de cinco involucrados de nacionalidad venezolana, uno de los cuales es sindicado como el autor material del homicidio.

Los últimos dos detenidos fueron capturados ayer viernes y este sábado se realizará su audiencia de control de detención. La Fiscalía ECOH RM anunció que pedirá una ampliación de detención para recopilar mayores antecedentes antes de la formalización.

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