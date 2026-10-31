URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Nacional

Nacional

Mauricio Morales y salida del subsecretario de Justicia Luis Silva: "Se corta por lo más delgado"

31 oct. 2026 - 10:12 hrs.

Mauricio Morales y Francisco Leturia hablaron sobre la salida del subsecretario. Los números indican que Silva es el octavo subsecretario que deja su cargo en el actual gobierno, superando los 6 que dejaron el gobierno de Boric en el mismo periodo.

Leer más de

Notas relacionadas