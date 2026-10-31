Mauricio Morales y salida del subsecretario de Justicia Luis Silva: "Se corta por lo más delgado"
31 oct. 2026 - 10:12 hrs.
Mauricio Morales y Francisco Leturia hablaron sobre la salida del subsecretario. Los números indican que Silva es el octavo subsecretario que deja su cargo en el actual gobierno, superando los 6 que dejaron el gobierno de Boric en el mismo periodo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Kast ratifica al ministro Rabat y asume responsabilidad por rebajas de condenas a abusadores de menores: "El Estado les falló"
- Cadem: Presidente Kast alcanza su mayor nivel de desaprobación debido a la crisis desatada por las polémicas rebajas de condena
- Ministro Rabat descartó renuncia por rebaja de condenas: "Espero acompañar al Presidente durante sus cuatro años"