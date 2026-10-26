Kast ratifica al ministro Rabat y asume responsabilidad por rebajas de condenas a abusadores de menores: "El Estado les falló"
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast anunció la suspensión de nuevas rebajas de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, además de una revisión de los decretos ya emitidos. La decisión se conoce tras la polémica por los beneficios otorgados por el Ministerio de Justicia, que incluyeron 56 reducciones de pena.
En una conferencia de prensa, asumió la responsabilidad del Estado en lo ocurrido y ratificó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, señalando que liderará los procesos para encontrar soluciones para que no vuelva a ocurrir una situación similar.
¿Qué dijo Kast?
"A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, o algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio me toca asumir la responsabilidad que corresponde como Gobierno, que va más allá del poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga", expuso el mandatario.Ir a la siguiente nota
"La solución no era dejar que esto siguiera pasando, por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos, y vamos a usar todas las herramientas legales y administrativas que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas", agregó.
Además, sostuvo que recogerá "las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena".
Kast ratifica a Rabat
El Presidente indicó que "frente a hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse. El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones, con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse".
"Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba, y vamos a estar a la altura, para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación", concluyó Kast.
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