Hombre resulta herido por la explosión de una granada en Quilicura

26 oct. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Personal del Gope y Labocar fue movilizado hacia la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana, luego de que un hombre resultara lesionado por la explosión de una granada.

El artefacto explosivo habría sido encontrado por el hombre afuera de un block de departamentos y, tras tomarlo, resultó gravemente herido.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el hombre denunció haber encontrado el artefacto esférico en un pasillo de un block. Al manipularlo, este explotó, provocándole la amputación de la mano izquierda y lesiones oculares en el ojo izquierdo.

¿Qué se sabe sobre el incidente?

Tras la explosión que hirió gravemente al hombre, fue trasladado a un centro asistencial SAMU. Además, se pudo constatar que se trata de un hombre adulto, chileno, con antecedentes penales por homicidio y sin causas vigentes.

El hecho ocurrió en blocks habitacionales ubicados en calle Las Garzas, donde se mantiene cerrado el perímetro que rodea las viviendas con el fin de facilitar la búsqueda de otros posibles explosivos en el área.

El sitio del suceso se mantiene aislado, a la espera de instrucciones del Ministerio Público.