Cadem: Presidente Kast alcanza su mayor nivel de desaprobación debido a la crisis desatada por las polémicas rebajas de condena

25 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 25 de octubre registró la mayor cifra de desaprobación del Presidente José Antonio Kast, quien se ve golpeado por la crisis política desatada tras las polémicas rebajas de pena a condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad.

Rebajas de condena golpean a Kast

En la encuesta liberada esta jornada, la desaprobación del Presidente Kast se elevó hasta un 66%, lo que representa un alza de cuatro puntos respecto a la medición de mitad de semana y se transforma en el mayor registro histórico de sus poco más de siete meses de Gobierno.

Pero eso no es todo, ya que la aprobación al mandatario también acusa una merma considerable al quedar por primera vez bajo la barrera del 30%, con un respaldo que solo llega a un 29% de los encuestados.

Este desplome de popularidad de José Antonio Kast está directamente relacionado con las rebajas de condena, en donde un 92% dijo estar "en desacuerdo" con que se otorgue este tipo de beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

De hecho, un 36% de los encuestados considera que la "rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores" es la "noticia de la semana" frente al 33% que dijo que esta había sido la "crisis por las pérdidas en los fondos D y E de las AFP".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 178 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 85,4% al cumplirse una cuota de 1.010 casos de un total de 1.183 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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