Ministro Rabat descartó renuncia por rebaja de condenas: "Espero acompañar al Presidente durante sus cuatro años"

25 oct. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia y DD.HH., Fernando Rabat, descartó renunciar a su cargo en medio de los cuestionamientos por la rebaja de condenas a 56 condenados por delitos sexuales, entre ellos violadores y abusadores de menores, algunos de los cuales actualmente se encuentran en libertad.

El secretario de Estado defendió su actuar y aseguró que ha procedido conforme a la normativa vigente. “No, no he pensado renunciar”, afirmó, agregando que “espero acompañar al Presidente durante sus cuatro años”.

“Yo entiendo que estoy frente a una facultad que tienen los legisladores. Y, por lo tanto, en eso no me pierdo un minuto. Pero también creo, y esta semana ha sido bastante clara, que he estado comportándome conforme a la Constitución y la ley”, señaló en un programa de TVN.

La polémica ha generado cuestionamientos tanto desde la oposición como desde el oficialismo, mientras se espera conocer mayores detalles sobre los 56 beneficiados, las rebajas otorgadas y cuántos de ellos permanecen en libertad.

En paralelo, el Gobierno busca impulsar cambios legales para modificar las condiciones bajo las cuales se conceden estas rebajas de condena. La iniciativa contempla dar un mayor protagonismo a las víctimas, quienes actualmente no serían consultadas en este tipo de procedimientos.

En el Congreso también se espera avanzar en la discusión de proyectos que buscan modificar la normativa, mientras continúa la controversia por la decisión y se mantiene la expectativa por un pronunciamiento del Presidente José Antonio Kast.

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