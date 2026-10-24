Rebajas de condenas: Senadora Vodanovic y diputada Ossandón hablan en Meganoticias sobre el rol del ministro Rabat
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Continúa la polémica por la rebaja de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, situación que tiene muy complicado al Gobierno y, sobre todo, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto a la posición de la Corte Suprema.
Sobre este tema debatieron en Meganoticias Siempre Juntos la senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón.
"Extrema gravedad" y "situación terrible"
La primera en entregar su opinión fue la senadora, quien manifestó que "lo que ha ocurrido es de extrema gravedad... No se suspendieron rebajas de condena; lo que se suspendió es la firma de nuevos decretos".Ir a la siguiente nota
Añadió que "hay 56 sujetos que disfrutan de libertad tras cometer crímenes atroces contra niños y contra los derechos humanos... El ministro Rabat es ministro de Justicia y DD. HH. y eso no se debe olvidar".
Para cerrar, dijo que "la situación fue creada por decisión voluntaria del ministro de Justicia... No puede ser que este gobierno avale a violadores de niños... Toda otra explicación agrava la falta".
Por su parte, la diputada Ossandón expuso que "la situación es sensible y terrible para las víctimas... Hay que hacer mea culpa del mundo político... Existió impericia política, pero nada contra la ley por parte del ministro Rabat".
Respondiendo directamente a su compañera en el Congreso, expuso que "no me atrevería a decir de ningún gobierno que permita violaciones a niños o derechos humanos. Nadie está a favor de eso".
Para cerrar, habló de que "el Ministro volvió a cambiar de criterio en su medida y es muy positivo que no se siga tramitando".
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