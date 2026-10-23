Ministerio de Justicia suspende tramitación de rebaja de condenas y anuncia medidas legislativas con discusión inmediata

23 oct. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, luego de detectar un vacío legal que permitiría que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedan a estos beneficios.

La medida fue comunicada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien además anunció que el Ejecutivo impulsará una serie de iniciativas legislativas con discusión inmediata en el Congreso para modificar la normativa vigente y evitar que estos beneficios se otorguen a condenados antes de 2022.

“Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el secretario de Estado.

¿Por qué se suspendió la tramitación de los decretos?

Según explicó el Ministerio, el análisis de la normativa permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022.

Frente a este escenario, Rabat afirmó que el Gobierno buscará corregir la situación mediante cambios legales que impidan que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad continúen accediendo a estos beneficios.

“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, sostuvo el ministro.

Las medidas legislativas que impulsará el Gobierno

Entre las iniciativas anunciadas se contempla un proyecto de ley para modificar el procedimiento de acceso al beneficio de reducción de condena por conducta intachable.

La propuesta considera cambios en las causales que permiten excluir a una persona de este beneficio, una regla de temporalidad para definir qué requisitos deben cumplir los postulantes y normas que garanticen el derecho de las víctimas a ser oídas. Además, el Ejecutivo impulsará indicaciones e iniciativas destinadas a restringir el acceso a estas rebajas.

Proyecto busca que las solicitudes sean resueltas por jueces

El Ministerio también anunció que dará impulso al proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una iniciativa parlamentaria transversal que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

De acuerdo con el comunicado, el proyecto contempla un procedimiento especial para que las solicitudes de reducción de condena establecidas en la Ley N.º 19.856, las de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces.

De esta manera, estas decisiones dejarían de estar en manos de las comisiones especiales que actualmente establece la legislación y pasarían a ser competencia de los tribunales de justicia.