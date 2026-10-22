"El Presidente no estaba en conocimiento": Rabat exime a Kast de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

22 oct. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Prime, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la fuerte controversia por la rebaja de condenas otorgada a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Durante la entrevista, el secretario de Estado descartó de forma categórica que el mandatario tuviera responsabilidad o conocimiento previo sobre la firma de estos decretos.

"El Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia", aseveró Rabat de forma contundente en el estudio.

Al ser requerido sobre por qué las resoluciones administrativas llevan la fórmula "Por orden del Presidente", la autoridad aclaró que responde únicamente a un "tecnicismo que se ocupa con la delegación de facultades que establece la ley en el ámbito administrativo".

"La gran mayoría tiene que haber salido"

Junto con desmarcar al Jefe de Estado de las determinaciones adoptadas, el ministro de Justicia admitió el impacto directo que ha tenido la medida en la práctica, confirmando que la mayor parte de los 56 condenados por abusos y violaciones a niños ya no se encuentra en la cárcel.

"La gran mayoría tiene que haber salido (...) cuando la comisión respectiva, integrada por jueces, por ministros, por seremis, califica de sobresaliente el comportamiento, se produce un efecto legal inmediato que es rebajar condenas. Y atendidas las circunstancias, esa rebaja de condena puede implicar que el sujeto salga libre", explicó Rabat.

Proyecto de ley para frenar nuevos beneficios

Para evitar que este tipo de situaciones se repita, el titular de Justicia anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley con suma urgencia que busca cerrar los vacíos legales que permiten apelar a la retroactividad de la norma aprobada en febrero de 2022.

La iniciativa del Ejecutivo busca replicar una disposición existente en el Decreto Ley 321 sobre libertad condicional, estableciendo que los requisitos e incompatibilidades para acceder a rebajas de pena se evalúen al momento exacto en que se efectúa la solicitud. Con esto, se busca impedir que condenados por delitos graves vuelvan a acceder a acortamientos de penas.

Frente a las críticas por no haber rechazado antes los decretos, Rabat sostuvo que actuó apegado a la Constitución y a la doctrina fijada por la Corte Suprema mediante recursos de amparo: "El 11 de marzo juré respetar la Constitución y la ley, y seguiría, por lo tanto, resolviendo estas cuestiones de la misma materia, porque es la forma como la Constitución y la ley hoy regulan esa materia".

Reducción de penas en Punta Peuco

En el cierre de la entrevista, el secretario de Estado también reconoció que bajo su administración se han aprobado beneficios de rebaja de condenas a personas recluidas en el penal Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de 1973.

Rabat precisó que se trata de "dos o tres casos de un universo bastante más grande" y argumentó que el Tribunal Constitucional ha zanjado de forma reiterada que no corresponde excluir a este grupo de personas de los beneficios legales sin una habilitación expresa en la ley.