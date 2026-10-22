EXCLUSIVO | Gobierno prepara "no" a Trump: Chile se bajaría de coalición contra cárteles

22 oct. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la polémica generada por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, ahora el gobierno del presidente José Antonio Kast está preparando una decisión que podría generar un impacto en la relación con Estados Unidos. La Moneda tomaría la determinación de no firmar el ingreso de nuestro país como miembro formal a la Coalición contra los Cárteles, la iniciativa militar impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para luchar contra el crimen organizado a través de las fuerzas armadas.

La propia Casa Blanca convocó a los 19 países miembros y observadores del Escudo de las Américas para reunirse este martes 27 de octubre en República Dominicana. Cita que, por el lado de Estados Unidos, será liderada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la cual también fue convocado el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros. La idea de esta cumbre es firmar el acuerdo de la Coalición contra los Cárteles de Américas (A3C). Se trata del componente más debatido del Escudo de las Américas, aquel que regirá la coordinación, cooperación y posible acción de las Fuerzas Armadas de los países integrantes para combatir a las organizaciones criminales y narcoterroristas dentro del continente.

Según fuentes del Ejecutivo, Chile ya habría comunicado al gobierno estadounidense la posibilidad de decir que "no" a la iniciativa del presidente Trump, la que se ampara en las dudas que existen dentro de diversas autoridades chilenas sobre los márgenes de acción que tendrán las fuerzas armadas de esta Coalición y su posible uso de fuerza letal dentro de países americanos. Uno de los escépticos sería el propio ministro Barros quien, cuando Chile se adhirió al Escudo de las Américas en septiembre pasado, aseguró que esta iniciativa "no iba a comprometer la soberanía ni generar obligaciones para nuestro país", y mucho menos contemplar la intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al firmar el ingreso a esta Coalición contra los Cárteles sí se podría abrir la puerta a ese último componente. Por lo tanto, ahora el gobierno chileno sí habría decidido decir que no al proyecto militar norteamericano.

EEUU quiere a Chile en la coalición

En medio del fuerte hermetismo por este tema, la propia Embajada de Estados Unidos en Chile realizó esta semana un intenso lobby con parlamentarios oficialistas para intentar revertir la determinación del gobierno. Entre ellos están los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón y Andrés Longton, y el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella. Con respecto a esta iniciativa, senador Ossandón aseguró a Meganoticias que "como presidente del Parlamento Andino, he visto cómo ha sufrido Colombia, Ecuador y Perú con el crimen organizado. No podemos llegar a lo que están viviendo ellos. Por eso, cualquier asociación u organización tenemos que estar ahí. Pero, por supuesto, protegiendo nuestra soberanía".

Fuentes del ejecutivo estadounidense aseguran que integrar esta alianza no representará "una pérdida de soberanía para los países" y que cada acción militar que se tome en el marco de la Coalición estará bajo la expresa aprobación nacional y marco legal de cada país integrante.

Además, aseguran que nuestro país sería el único de los miembros del Escudo de las Américas que no firmaría el ingreso a la Coalición, aislando la posición chilena. Aunque, de no ser parte, eso no imposibilitaría que Chile pueda seguir perteneciendo al Escudo, que es la rama más política y estratégica de esta alianza americana de seguridad, permitiendo el intercambio de inteligencia y cooperación.

Las dudas y un último debate

Pese a que hoy la postura de Chile sería no firmar el acuerdo de la Coalición contra los Cárteles, fuentes de Palacio confiesan que todo podría cambiar a último minuto. De hecho, reconocen intensas presiones internas y extranjeras para que nuestro país sí sea uno de los firmantes. Algunos ven plausible que Chile pueda integrar esta alianza, pero como miembro observador y no formal, lo que evitaría estar sujetos a todas las condiciones. También se barajan los costos de decirle que "no" a Estados Unidos, más aún en una de las políticas de seguridad más importantes del presidente Trump.

Por esa razón se está esperando también el regreso del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra de gira por Europa, y así este fin de semana tomar la decisión final, que se comunicaría el día lunes a todo el país. Además, se determinará si la delegación nacional viajará a República Dominicana para representar la posición de Chile en persona, o incluso si podría ausentarse de esta cumbre en el país caribeño.