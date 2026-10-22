Rabat defiende rebajas de condenas a presos por violación y abuso sexual: "Lo que ha ocurrido acá es la aplicación de la ley"

22 oct. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las rebajas de condenas otorgadas a presos por delitos de violación y abuso sexual, en medio de la controversia por la aplicación de criterios legales que han permitido reducir algunas penas.

El secretario de Estado llegó hasta el hotel Hyatt para participar en el encuentro anual de abogados y abogadas, instancia en la que fue consultado por estas decisiones y por un eventual conocimiento del Presidente José Antonio Kast sobre ellas.

En ese contexto, Rabat sostuvo que la decisión de rebajar una condena “es firmada única y exclusivamente por el ministro de Justicia” y defendió la aplicación de los principios constitucionales que, según explicó, fundamentan estas determinaciones.

Rabat defiende la aplicación retroactiva de la ley

Al explicar los fundamentos de las rebajas, el ministro señaló que las decisiones responden a la aplicación de la ley y a un principio constitucional que permite aplicar retroactivamente una normativa cuando favorece al condenado: “Lo que ha ocurrido acá es la aplicación de la ley. Existe un principio constitucional que permite aplicar retroactivamente la ley. Antes de febrero del 2022, había que seguir aplicando la ley”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que esa interpretación también fue respaldada por una doctrina establecida en un recurso de amparo de la Corte Suprema.

“Esa interpretación se vio respaldada además por una doctrina en recurso de amparo de la excelentísima Corte Suprema. Por eso es bueno que los parlamentarios hoy promuevan un cambio legal en esa materia”, sostuvo.

Ministro descarta responsabilidad de la Corte Suprema

Rabat también descartó responsabilizar al máximo tribunal por las rebajas de condenas y reiteró que las decisiones deben ajustarse a los principios constitucionales.

“No es responsabilidad de Corte Suprema, acá hay principio constitucional que tiene que respetarse. No puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio del imputado condenado y eso lo establece la Constitución”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales y del debate sobre eventuales modificaciones legales para abordar esta materia.