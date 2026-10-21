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Nacional

Gobierno designa a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario de la Segegob y vocero

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de José Francisco Lagos y nombró a Gonzalo Arenas Hödar como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero de Gobierno. La designación fue comunicada oficialmente este miércoles 21 de octubre.

Arenas Hödar es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2006 y 2014, se desempeñó como diputado de la República por el Distrito N° 48, correspondiente a la Región de La Araucanía, durante dos períodos.

Además, fue asesor especial de Asuntos Indígenas y trabajó como asesor en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el Ministerio del Interior durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

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Desde junio de 2024, el abogado se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS). En su trabajo como historiador, ha centrado sus investigaciones en la figura de Diego Portales y en la historia política e intelectual de Chile.

Por su parte, el Gobierno agradeció a José Francisco Lagos por su labor durante su paso por la Subsecretaría General de Gobierno y destacó su “trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría General de Gobierno”.

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Según el comunicado, Lagos continuará colaborando con el Presidente de la República en diversas materias.

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