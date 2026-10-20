Quiroz por investigación a las AFP tras pérdidas de fondos D y E: "Si corresponde, se deben aplicar sanciones que la ley faculta"

20 oct. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión de la Superintendencia de Pensiones de iniciar un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) del sistema, a raíz de las pérdidas que afectaron particularmente a los fondos D y E.

La autoridad sostuvo que el Gobierno analiza medidas de investigación desde que se conocieron los hechos y valoró que el organismo regulador haya iniciado el proceso para determinar si las administradoras incumplieron sus deberes de diligencia y cuidado en sus decisiones de inversión.

"Así es que las instituciones deben funcionar, tienen que funcionar con la máxima severidad, y, si corresponde, aplicar las sanciones que la ley faculta a la autoridad para imponer", afirmó.

Administradoras podrían responder con su patrimonio

La investigación busca establecer si las AFP incumplieron el deber de lealtad y diligencia contemplado en la legislación previsional y en la normativa vigente.

Consultado por las eventuales sanciones, Quiroz evitó adelantar conclusiones y recalcó que corresponde a la autoridad técnica determinar si existieron incumplimientos.

Sin embargo, el ministro recordó que los directores de las administradoras deben responder por sus obligaciones de diligencia y cuidado y que, en caso de establecerse responsabilidades, pueden responder con su patrimonio.

Quiroz también abordó la posibilidad de que los afiliados afectados reciban compensaciones por las pérdidas. Al respecto, insistió en que primero debe concluirse la investigación para establecer si los resultados obedecieron a la naturaleza de las inversiones o si existió descuido, negligencia o una actuación temeraria por parte de las administradoras.

"Son las personas aquí las que han sufrido una pérdida, y queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si aquí hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de la AFP, y eso lo va a determinar la Superintendencia", sostuvo.

Gobierno evaluará medidas a la espera del resultado

En esa línea, agregó que el Gobierno esperará el resultado del proceso para evaluar los pasos siguientes.

El secretario de Estado también defendió las medidas adoptadas por la actual administración para limitar este tipo de inversiones. Según explicó, el actual superintendente de Pensiones estableció restricciones y ordenó un desescalamiento de estas operaciones durante las primeras semanas de su gestión, con el propósito de evitar que las exposiciones siguieran creciendo y prevenir pérdidas mayores.

"Lo más importante es que lo que sigue ahora es una investigación por un proceso eventualmente sancionatorio, por incumplimiento eventual del deber que tienen los directores del debido cuidado", concluyó.