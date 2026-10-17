Experto a personas que están a punto de jubilar y que perdieron hasta un 10% en su fondo: "Esperaría y no me pensionaría"
17 oct. 2026 - 10:34 hrs.
Claudio González, director de inversiones de GH Capital, fue entrevistado en Meganoticias Siempre Juntos, dando una segunda opción a quienes deben jubilarse. Si puede esperar, es mejor, ahora, optar a retiro programado y no renta vitalicia, dijo.
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