PriceSmart se prepara para abrir su primera tienda en Chile y busca trabajadores: Estos son los cargos disponibles

16 oct. 2026 - 15:31 hrs.

La llegada de PriceSmart a Chile comienza a tomar forma. La compañía estadounidense instaló un cartel en la fachada de Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, mientras se prepara para abrir su primera tienda en el país durante el primer semestre de 2027.

El anuncio marca uno de los primeros hitos visibles de la instalación de la empresa en el centro comercial. El letrero está ubicado en el sector que da hacia avenida Padre Hurtado Sur y está acompañado por la frase “Bienvenidos al Club que millones ya eligieron”.

Según informó Diario Financiero, la firma también comenzó a publicar ofertas laborales a través de su cuenta global de LinkedIn, como parte de los preparativos para su próxima operación en Chile.

PriceSmart busca trabajadores en Chile: ¿Qué cargos ofrece?

Entre las vacantes publicadas por la compañía se encuentran los siguientes puestos:

Vendor Promo Supervisor.

Country Facility Manager.

Country Asset Protection & Security Manager.

Food Safety Coordinator.

La publicación de estas ofertas se suma a la instalación del cartel en Mallplaza Los Dominicos y constituye otra señal del avance de la empresa antes de su debut en el mercado chileno.

¿Cuándo abrirá PriceSmart en Chile?

La primera tienda de PriceSmart en Chile tiene prevista su apertura para el primer semestre de 2027, de acuerdo con lo consignado por el medio citado.

El recinto estará ubicado en Mallplaza Los Dominicos, en Las Condes. En la fachada también se exhiben las distintas alternativas de membresía de la compañía: Diamond, Diamond Platinum, Business y Business Platinum.

La llegada de PriceSmart representa el inicio de sus operaciones en Chile, mientras la empresa continúa avanzando en la preparación de su primera tienda y en la búsqueda de personal para distintos cargos.