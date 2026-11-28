28 nov. 2026 - 11:01 hrs.

En el funeral de Horst Paulmann, en marzo de 2025, Katherine Bischof tomó el micrófono y evocó un episodio de 2009, en el Jumbo de Alto Las Condes. Fue ahí donde conoció al empresario que fundó Jumbo y levantó Cencosud, el grupo dueño de Santa Isabel, Paris y el Costanera Center y que amasó una de las mayores fortunas de Chile. En esa época ella era secretaria de SQM, de Julio Ponce Lerou y de Patricio Contesse, y había ido hasta el supermercado para realizar compras para la minera no metalica.

“Nos vimos a lo lejos. Horst con todos sus gerentes alrededor, todos estresados, anotando todos los detalles que él estaba corrigiendo respecto del local. Yo con dos carros de supermercados llenos, hasta el tope. Nos encontramos con la mirada y por alguna razón ambos nos sonreímos, como si nos conociéramos desde antes”, dijo frente al micrófono, según consignó un reportaje de La Tercera.

Paulmann se acercó y, al ver los dos carros llenos, le preguntó cuántos hijos tenía. Ella le dijo que ninguno. Como él no llevaba una tarjeta para dejarle sus datos, le pidió una a Jaime Soler, uno de los ejecutivos que lo acompañaban. Ahí comenzó todo.

Cuando Bischof contó esa historia, en marzo de 2025, el hijo que habían tenido juntos tenía 6 años y los dos testamentos del empresario seguían cerrados. Los sobres se abrieron cuatro meses más tarde, en una audiencia ante el 20.º Juzgado Civil de Santiago. Esta semana, el mismo diario La Tercera, reveló que Bischof solicitó la posesión efectiva ante el 8º Juzgado Civil de Santiago en representación de su hijo, a quien le corresponde el 62,5% de la herencia, según el reparto descrito en el escrito. El inventario incluye más de 70 millones de acciones de Cencosud y una participación en una de las sociedades a través de las cuales la familia controla el grupo.

Una década antes, el nombre de Katherine Bischof había aparecido en el caso SQM, el escándalo que, a partir de una arista de Penta, develó cómo circulaba el dinero entre las empresas y el financiamiento de la política chilena.

En el caso de la minera no metálica, la investigación cruzó de la derecha a la centroizquierda y, mientras varios de los investigados guardaban silencio, los fiscales encontraron a una testigo discreta que llevaba años manejando la agenda de Patricio Contesse. Desde su escritorio había visto desfilar a dirigentes de distintos sectores por la oficina del gerente general, donde, según la Fiscalía, se acordaban aportes que luego se tramitaban con boletas y facturas por servicios que no se habían prestado. La mujer que podía contar quién había cruzado esa puerta y cómo se tramitaban los pagos era la misma que, años después, tomaría el micrófono para despedir al fundador de Cencosud, como su última pareja y como madre de su mayor heredero.

El sexto piso

Katherine Elizabeth Bischof Sepúlveda llegó a SQM en 2007 y trabajó para la presidencia y la gerencia general, que encabezaban Ponce Lerou y Contesse, respectivamente. Los antiguos colegas consultados por el diario La Tercera en 2018 la describían como una profesional reservada que hablaba inglés y alemán, además de español, y practicaba equitación. Después de dejar la minera estudió ingeniería en administración de empresas. De esos años quedó también el recuerdo de Paulmann estacionado en la calle Los Trovadores, al volante de su auto, esperando que ella saliera del trabajo.

En abril de 2015, cuando la investigación del caso Penta ya se había extendido a SQM, Bischof declaró ante los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena. Le preguntaron por los visitantes que había visto en el sexto piso, donde había una sala de reuniones y un living que utilizaban los máximos ejecutivos de la minera. Recordó a Pablo Longueira, Jovino Novoa, Pablo Zalaquett, Marcelo Rozas, Carlos Ominami y Marco Enríquez-Ominami. En otro interrogatorio dijo que había visto al menos una vez a Carolina Tohá en la oficina de Contesse. Según la cobertura de la época, entre 2015 y 2018 prestó 15 declaraciones como testigo.

Cuando le preguntaron por Sebastián Piñera, a propósito de facturas de Bancorp y Vox Populi, dos sociedades ligadas a su familia, Bischof dijo que no tenía certeza de que el expresidente hubiera visitado las oficinas y que, de haberlo hecho, no lo recordaba como un visitante frecuente, según detalló el testimonio develado por La Tercera. Tampoco pudo identificar a quienes habían gestionado esas facturas. Para responder, dijo, tendría que revisar el registro de reuniones y sus mensajes. Autorizó a los investigadores a examinar sus correos entre 2009 y 2015.

Los correos de la gerencia

En diciembre de 2011, Cristián Warner, asesor de Marco Enríquez-Ominami, le pidió a Bischof que agendara para enero una reunión entre el excandidato presidencial y Contesse. El 16 de enero de 2012, ella le escribió sobre un “nuevo aporte” de US$250 mil, dividido en 12 pagos mensuales, que requería modificar el contrato que su empresa de comunicaciones ya tenía con SQM Salar. Warner preguntó si el monto se sumaba a los $4 millones que recibía mensualmente. La querella del Servicio de Impuestos Internos individualizó 34 facturas que la firma de Warner emitió a SQM Salar entre 2011 y 2013, por un total de $362,6 millones, según consignó en esa época Canal 13.

Warner sostuvo que había prestado asesorías comunicacionales y describió un trabajo que incluía informes y conversaciones con ejecutivos. Bischof, por su parte, declaró que Contesse le había dado la instrucción de gestionar el contrato, le había señalado el monto y había intervenido del mismo modo cuando se modificó. Recordó que uno de los mensajes de Warner traía adjunto un proyecto relacionado con Enríquez-Ominami y dijo que no le constaba que se hubieran prestado las asesorías. Había visto a Enríquez-Ominami reunirse con su jefe varias veces, pero explicó que, para entender el vínculo entre el excandidato y Warner en esas gestiones, contaba con lo que había leído en los correos.

Su nombre apareció también en otras aristas. En uno de los correos publicados durante la investigación sobre fundaciones ligadas a Pablo Longueira, Bischof adjuntó los datos de SQM para que se emitiera una factura. En el expediente del desafuero de Fulvio Rossi, la Fiscalía citó varios intercambios entre ella y Mariela Molina, colaboradora del entonces senador. Según los persecutores, ambas ejecutaban gestiones derivadas de acuerdos alcanzados por sus superiores. Los mensajes mostraban quién pedía los papeles y a qué oficina debían llegar. Para establecer quién había decidido los pagos y qué se les había dicho a quienes los tramitaban, los fiscales recurrieron también a las declaraciones.

Contesse dio su versión recién en 2018. Dijo que él le entregaba a Bischof listados de personas y empresas de las cuales debía recibir boletas y facturas, y que ella se encargaba de tramitarlas, según develó La Tercera. Reconoció que algunos pagos correspondían a aportes políticos respaldados por documentos de servicios que no se prestarían. Sobre lo que sabía su secretaria fue explícito. Aseguró que ella desconocía el propósito de esos documentos y que ese asunto lo manejaba él.

Bischof compareció siempre como testigo y quedó fuera del grupo de ocho acusados que llegó al juicio oral. El tribunal comunicó su veredicto absolutorio en octubre de 2025, tras 560 jornadas de audiencia. La sentencia se conoció en agosto de 2026 y fue impugnada por el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado. Para cuando los jueces dieron a conocer el veredicto, en otro tribunal de Santiago ya se habían abierto los dos testamentos de Paulmann.

Dos sobres cerrados

El caso SQM y la relación con Paulmann coincidieron en los titulares en abril de 2018, cuando se supo que Bischof estaba embarazada. Tenía 43 años y él acababa de cumplir 83. En la cobertura de entonces, el embarazo apareció también como una preocupación para los fiscales, que contaban con su testimonio en una causa todavía en curso. En junio nació el hijo menor del empresario y, dos semanas después, Paulmann otorgó un testamento cerrado. En enero de 2022 otorgó otro.

El niño nació cuando la sucesión empresarial llevaba años en preparación. En 2013, Paulmann, su esposa Helga Koepfer y sus tres hijos mayores habían suscrito un acuerdo que preveía que Manfred, Peter y Heike asumieran la administración del patrimonio familiar en caso de muerte o incapacidad del fundador. Los tres ya participaban en las sociedades a través de las cuales se controla el conglomerado. El reparto que ahora se tramita en tribunales corresponde a los bienes que Paulmann dejó en su patrimonio personal, según la publicación de esta semana de La Tercera.

Paulmann murió el 11 de marzo de 2025 en Hannover, Alemania, a los 89 años. En mayo, Manfred y Peter solicitaron la apertura de los testamentos junto con el hijo menor, representado por Bischof. La audiencia se realizó el 21 de julio. Según la solicitud de posesión efectiva que se conoció esta semana, la mitad de la herencia se divide en partes iguales entre los cuatro hijos, a razón de un 12,5% para cada uno. Paulmann dejó al menor, además, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Juntas suman otro 50%, que eleva su parte al 62,5% de la masa hereditaria.

En el inventario figuran 70.336.573 acciones de Cencosud, el 25,59% de los derechos de Inversiones Quinchamalí y el 55% de Administradora Centro Comercial Alto Las Condes. A eso se suman participaciones en Inversiones Tano y Mercado Mayorista PyP, 6.200 acciones de una sociedad constituida en Curazao y propiedades en Las Condes, Lo Barnechea y Algarrobo. Paulmann designó como partidor al abogado Enrique Barros Bourie. La posesión efectiva busca el reconocimiento de los herederos y la partición determinará qué bienes específicos se adjudican a cada uno, según describió la misma publicación.

Durante años, a Katherine Bischof la leímos mucho más de lo que la vimos. Su nombre aparecía una y otra vez en las declaraciones del caso SQM y en los correos de políticos y asesores que la buscaban para conseguir una reunión con Patricio Contesse. Quienes revisaban la carpeta podían saber a quién había visto entrar a la oficina del gerente general o quién había firmado al retirar un cheque. De ella, en cambio, circulaban pocas imágenes. Por eso, cuando tomó el micrófono en el funeral de Horst Paulmann, lo que quedó de ese momento fue, sobre todo, lo que dijo. Entre tantos recuerdos que pudo haber elegido, contó el de un hombre que se acercó a preguntarle cuántos hijos tenía.

Hoy su nombre vuelve a leerse en un expediente, esta vez al pie de una solicitud que presenta en nombre del hijo que tuvo con ese hombre. El niño tiene ocho años y es el principal heredero de Paulmann. Entre los bienes que dejó su padre figura una participación en la sociedad que administra el Alto Las Condes, el mismo lugar donde se conocieron. En el funeral, Bischof volvió a ese pasillo para contar cómo empezó su vida con Paulmann. Ahora le toca representar a su hijo en el reparto de lo que él dejó.

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