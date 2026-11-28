28 nov. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami para las costas de Chile tras un sismo de magnitud 6.6 en Rusia. El movimiento se ubicó hacia la costa, en el denominado "Anillo de Fuego del Pacífico".

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo en su sitio web.

Temblor 6.6 en la costa pacífica de Rusia

De acuerdo a los datos del SHOA, el temblor 6.6 se produjo a las 10:15 horas de Chile, con un epicentro ubicado a 75 km al noroeste de Petropavlovsk, en la parte oriental de Rusia.

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) señaló que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.7 en la escala de Richter.

Según sus datos, el epicentro estuvo ubicado a 62 km al noroeste de Yelizovo, en la península de Kamchatka, que está situada en la parte asiática de Rusia.

Todo sobre Sismo