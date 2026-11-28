28 nov. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Jefatura de Área Fronteriza (JAF) de la región de Arica y Parinacota informó que la noche de ayer viernes un vehículo ingresó a la zona del campo minado ubicado frente al Hito 16 con la frontera con Perú. El organismo dependiente del Ejército sostuvo que "hubo una detonación".

Vehículo ingresa a campo minado en frontera con Perú

"Este 27 de noviembre, a las 23:30 horas, se detectó la aproximación de un vehículo al campo minado ubicado en el sector frente al Hito 16 en la frontera con Perú, además de otros dos vehículos ubicados en las cercanías del sector", señaló la JAF de Arica y Parinacota en un comunicado.

"Ante esta situación, una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia en la zona se desplazó hacia el lugar. Sin embargo, cuando se encontraba aproximadamente a 300 metros del punto, se habría producido el cruce de la alambrada por parte de uno de los vehículos, ocurriendo una detonación en el área", agregaron.

La JAF sostuvo además que "el ingreso al campo minado se produjo cortando la alambrada del cierre perimetral preventivo que se encontraba debidamente señalizado y demarcado conforme a la normativa vigente".

Detonación de "bomba antitanque"

Por su parte, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristian Sayes (RN), detalló que "un vehículo ingresó al campo minado, detonando una bomba antitanque, explotando en el lugar".

Sayes indicó que inmediatamente se presentó personal del Ejército y Policía de Investigaciones (PDI) y mañana comenzó la investigación con la Fiscalía de Fronteras para dilucidar cómo se produjeron los hechos y "si es que existiese algún cuerpo".

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