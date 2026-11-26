26 nov. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionarios en retiro del Ejército y del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), que participaron en la construcción de la Carretera Austral, anunciaron que no asistirán a la ceremonia por los 50 años de la ruta.

La decisión responde a su molestia con la organización de la actividad, a la que acusan de no darles el reconocimiento que consideran merecido.

¿Por qué han criticado la ceremonia?

A través de una carta, los exfuncionarios también recordaron a sus compañeros fallecidos y las consecuencias que dejaron los trabajos en quienes participaron en las obras.

"Por la memoria de nuestros camaradas fallecidos y por las secuelas físicas y mentales que hoy cargamos, nos negamos a ser parte de una puesta en escena que no honra el sacrificio real realizado de nuestro legado en terreno", señalaron.

Las dificultades para llegar a Villa O'Higgins

René Videla, uno de los exfuncionarios, cuestionó que la ceremonia se realice en Villa O'Higgins y planteó que otras ciudades, como Puerto Montt, Chaitén o Coyhaique, habrían facilitado la asistencia.

"La molestia más grande es que es una ceremonia que se hace muy lejos. De Puerto Montt a Villa O'Higgins son 1.247 kilómetros, donde hay transbordos. Para la edad que tenemos nosotros es muy complicado; mucha gente con enfermedades lamentablemente catastróficas, gente con cáncer, gente que no puede movilizarse, gente postrada. El costo es muy elevado; sale casi un millón de pesos entre estadía, transbordadores, combustibles, alimentación y alojamiento", explicó, según consignó BiobioChile.

Críticas al reconocimiento de los trabajadores

Gustavo Toledo, otro de los exintegrantes del CMT, cuestionó la preparación de la conmemoración y la falta de conocimiento sobre las condiciones en que se desarrollaron las primeras etapas de la construcción.

"Yo creo que no queda ninguno de los oficiales antiguos. Entonces, a los 50 años de la Carretera Austral, no le han entregado un tiempo a estudiar. No saben lo que eran los campamentos", afirmó.

El exfuncionario recordó su llegada a Chaitén durante los primeros años de las obras, cuando debieron levantar sus propios espacios de alojamiento.

"Cuando yo llegué, uno de los primeros que llegamos en los años 75, 76, a Chaitén, los campamentos los hacíamos nosotros. Entonces, las personas que están celebrando hoy día, los oficiales, no saben en realidad, no tienen ni idea de lo que se vivió en esa época", agregó.

La Carretera Austral conecta distintas localidades de la zona austral de Chile. Su construcción, desarrollada durante la dictadura militar, cobró la vida de más de 50 personas. En algún momento, la ruta también fue conocida popularmente como "General Augusto Pinochet".