26 nov. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un reciente estudio realizado en Chicago, Estados Unidos, descubrió nuevos beneficios para la salud cardiovascular asociados al consumo de palta y mango.

La investigación incluyó a 82 adultos con prediabetes, sobrepeso u obesidad, quienes participaron durante ocho semanas.

Uno de los grupos consumió diariamente media taza de palta mezclada con media taza de mango, mientras que el otro recibió alimentos con menos fibra y grasa.

Mejoras en el flujo sanguíneo, riñones y presión arterial

Tras el periodo de análisis, los investigadores detectaron una mejor capacidad de las arterias para expandirse y facilitar el flujo sanguíneo.

También observaron mejoras en la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y una mayor regulación de la presión arterial.

Sin embargo, todavía falta determinar los efectos de cada fruta por separado y si esta combinación ayuda a prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.

Beneficios de la palta

Alejandra Alarcón, nutricionista de la Clínica Universidad de Los Andes, indicó los numerosos beneficios para la salud que tiene el consumo de palta.

"Los principales son que aportan ácidos grasos que ayudan a bajar los niveles de colesterol malo (LDL), y subir el colesterol bueno. Eso nos ayuda en la salud cardiovascular", explicó.

De acuerdo a la experta, la palta también es un alimento rico en potasio, lo que ayuda a "mantener una mejor presión arterial". Asimismo, es rico en vitaminas y minerales, y ayuda en el proceso de la digestión.

"Otra cosa importante: al ser una grasa insaturada, ayuda a que los niveles de absorción del azúcar sean más lentos, y eso ayuda a tener un peso adecuado y un mejor control metabólico", agregó.