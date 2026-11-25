25 nov. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anticipó altas temperaturas para este miércoles en la Región Metropolitana.

Según el experto, los termómetros podrían alcanzar entre 32°C y 34°C; sin embargo, en algunos sectores llegarían, incluso, a los 35°C.

¿Qué sectores de la Región Metropolitana podrían llegar a 35°C?

Sepúlveda explicó que el calor empezará a intensificarse durante la mañana. "A partir de ahora va a comenzar a subir el termómetro. Lentamente, a partir de las 08:30 horas ya comenzará a acelerar su salida", indicó.

Posteriormente, la temperatura "rondará entre 32°C y 34°C. Habrá sectores que lleguen a 35°C... Lo típico, en las cercanías de Lampa, Batuco, Til Til, Huechún, por supuesto que se escaparán con este calor".

"Altas temperaturas que están al interior del norte, al interior de la zona central, hasta más o menos la región del Maule", agregó.

El especialista sostuvo que el calor se extenderá hasta el jueves y viernes, por lo que llamó a tomar precauciones para evitar problemas de salud.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, mencionó el uso de abanicos portátiles, sombrillas y sombreros para protegerse del sol.

También recordó la importancia de utilizar protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación ultravioleta, que se concentran entre las 11:00 y las 16:00 o 17:00 horas.

Para mantener las viviendas frescas, Sepúlveda aconsejó permanecer con "las ventanas cerradas a las horas de mayor calor", además de oscurecer las cortinas para impedir que ingrese directamente el sol.

En esa misma línea, recomendó abrir las ventanas y ventilar los espacios cuando las temperaturas comiencen a bajar, cerca de las 20:00 horas.

Por otra parte, advirtió sobre el riesgo de propagación de incendios forestales debido al viento.

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