25 nov. 2026 - 07:53 hrs.

Dominga López llegó al TOP 12 en Miss Universo 2026, que se realizó la noche del martes en San Juan, Puerto Rico. Tras su destacada participación en el certamen internacional, la periodista y modelo agradeció a sus seguidores y a todo el país por el apoyo recibido.

A través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que recibió el respaldo de cientos de seguidores.

¿Qué dijo Dominga López?

"Gracias Chile por soñar conmigo", escribió la Miss Chile en una publicación en su Instagram, acompañada de una imagen de su desfile en traje de gala por el concurso.

Desde la cuenta oficial de Miss Universo Chile también dedicaron palabras para la representante nacional. "Gracias Dominga por la excelente representación y espectacular trabajo. Reina de principio a fin, donde la elegancia, sutileza y belleza conquistó al universo", escribieron.

La joven de 24 años quedó en el TOP 12 con las representantes de República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Congo y Francia.

De este modo, Chile llegó por tercer año consecutivo al TOP 12 del certamen de belleza, ya que alcanzaron la misma marca Emilia Dides en 2024, Inna Moll en 2025 y ahora Dominga López en 2026. Cabe destacar que en 2023, Celeste Viel llegó hasta el TOP 20.

Finalmente, la corona de Miss Universo 2026 fue otorgada a la anfitriona Jennifer Barreto de Puerto Rico, premio que fue entregado por su predecesora, Fátima Bosch de México.

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