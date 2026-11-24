24 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y exparticipante de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, conocida como Eskarcita, denunció a través de sus redes sociales el robo de su auto durante la noche de este lunes 23 de noviembre en la comuna de Maipú, pidiendo ayuda a sus seguidores para dar con su paradero.

Según detalló la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, el delito ocurrió en el sector de avenida El Alto, cerca de la intersección de Segunda Transversal con avenida 5 de Abril, mientras el vehículo se encontraba estacionado en el frontis de su domicilio. Se trata de un SUV Toyota Corolla Cross de color blanco.

Instagram Eskarcita

El desahogo de Eskarcita

A través de un video en sus historias, la joven relató la impotencia que vivió luego de darse cuenta del robo del vehículo, que había comprado en marzo pasado, agregando que ni ella ni su entorno sufrieron agresiones durante el hecho.

"Chiquillos, p... sí, como algunos ya saben, anoche me robaron mi auto. Me siento supertriste, han sido horas súper angustiantes en verdad. Bueno, ya puse la denuncia en Carabineros, en la Fiscalía, estoy viendo los TAG, también pedí las cámaras porque esto en verdad pasó afuera de la casa, o sea, me lo sacaron literal afuera", expresó afectada.

Junto con agradecer a quienes han compartido los datos del vehículo en plataformas digitales, Eskarcita compartió imágenes de cámaras de seguridad donde quedó registrado el actuar de los delincuentes al entrar el auto, y lanzó un duro cuestionamiento por el episodio:

"Gracias a Dios yo estoy bien, no me pasó nada, pero en verdad les pido, por favor, ayuda difundiendo lo anterior, a ver si lo puedo encontrar. Como les dije, tengo las cámaras, se ven las personas cuando se suben al auto. De verdad, no entiendo la seguridad, w..., en este país, pero bueno, ojalá pueda hacer algo y que aparezca".