24 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Black Friday 2026 comenzará el próximo viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 del mismo mes, convirtiéndose en una instancia clave a menos de un mes de Navidad para quienes buscan adelantar compras y aprovechar rebajas en categorías como vestuario, calzado, juguetería y tecnología.

Como novedad para esta edición del evento de comercio electrónico, la plataforma oficial implementó un sistema de cupones exclusivos que permitirá a los usuarios sumar un descuento adicional sobre los precios rebajados publicados por las tiendas.

¿Cómo se obtienen los cupones?

Para acceder a estos códigos promocionales, que estarán disponibles desde el mismo viernes 27 de noviembre, los interesados deben ingresar al sitio web oficial del evento BlackFriday.cl y dirigirse a la pestaña superior denominada "Cupones".

Una vez dentro de esa sección, aparecerá un recuadro con el mensaje "Los cupones exclusivos llegan el 27 de noviembre", donde basta con escribir un correo electrónico en el campo "Tu correo" y presionar el botón "Avísame" para recibir los códigos apenas sean liberados.

De acuerdo con el portal oficial del evento, esta edición reúne a 186 marcas participantes, entre las que figuran tiendas como Samsung, Nike, Adidas, Puma, AliExpress, Emma, El Container, HiFi, Viajes Falabella, Kallfü e Ironside, entre otras.

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