24 nov. 2026 - 10:00 hrs.

A un mes de la celebración de una de las fiestas más importantes y esperadas del año, la Navidad, muchas familias comienzan a prepararse para esta fecha, cuyo principal objetivo es compartir con sus seres queridos. Sin embargo, también se caracteriza por la tradicional entrega de regalos y los gastos propios de diciembre, por lo que contar con un dinero extra puede resultar fundamental.

Por ello, el Estado entrega un aporte económico durante estas fiestas a ciertos grupos con la finalidad de aliviar los bolsillos, beneficio que se otorga específicamente a los funcionarios del sector público y los pensionados que cumplan con los requisitos vigentes al 30 de noviembre.

Montos del Aguinaldo de Navidad para empleados públicos

De acuerdo con lo fijado en la última ley de reajuste del sector público, el monto que recibirán los trabajadores fiscales varía en dos tramos según el nivel de ingresos percibidos al 30 de noviembre de 2026:

$71.206: para quienes perciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.

$37.666: para aquellos funcionarios cuya remuneración líquida supere los $1.060.493 y sea menor a $3.511.800 brutos.

Montos y requisitos para pensionados

En el caso de las personas jubiladas o pensionadas al 30 de noviembre, el aporte contempla un monto base de $29.055, cifra que aumenta en $16.415 por cada carga familiar o maternal debidamente acreditada a esa fecha.

El pago se entrega de manera automática, sin necesidad de postular, a quienes reciban pensión a través de alguna de las siguientes instituciones o regímenes:

Instituto de Previsión Social ( IPS ), incluyendo beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez ( PBSI ) o Subsidio de Discapacidad.

), incluyendo beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez ( ) o Subsidio de Discapacidad. AFP o compañías de seguros, siempre que reciban la PGU, Aporte Previsional Solidario o cuenten con garantía estatal.

Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( Capredena ) y Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).

) y Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). Instituto de Seguridad Laboral ( ISL ) o mutualidades de empleadores por accidentes del trabajo.

) o mutualidades de empleadores por accidentes del trabajo. Ex cajas de previsión y beneficiarios de las leyes de reparación Rettig y Valech.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de Navidad 2026?

Pensionados: El dinero se depositará en el pago habitual de su pensión correspondiente al mes de diciembre.

Trabajadores públicos: Recibirán el beneficio junto con su sueldo de diciembre, antes de la celebración de Nochebuena.

¿Qué ocurre con los trabajadores del sector privado?

A diferencia de los trabajadores del Estado, en el sector privado las empresas no están obligadas por ley a dar aguinaldo navideño. No obstante, desde la Dirección del Trabajo (DT) precisan que si el beneficio está estipulado en el contrato colectivo o individual, o si el empleador lo ha entregado de forma reiterada en años anteriores, lo considera como un "beneficio adquirido" que debe ser pagado.