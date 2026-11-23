23 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Katherine Bischoff, la madre del hijo menor de Horst Paulmann, solicitó al 8.° Juzgado Civil de Santiago que se conceda la posesión efectiva de la herencia testamentaria del fundador de Cencosud a favor de sus cuatro descendientes bajo la modalidad de "beneficio de inventario".

Más de la mitad de la herencia para el hijo menor

En su testamento, el empresario de origen alemán que falleció en marzo de 2025 dejó la mitad de sus bienes a sus cuatro hijos, los legitimarios de su herencia, y la otra mitad, correspondiente a la cuarta de libre disposición y a la cuarta de mejoras, al hijo que tuvo con Bischoff, un menor que ahora tiene 8 años.

La mitad de bienes que va para los cuatro hijos se divide en forma equitativa, por lo que un 12,5% le corresponde al menor de edad. Además, este también recibirá el 50% restante de la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras, por lo que terminará recibiendo el 62,5% de lo que dejó su padre.

Este reparto "a favor" de su hijo nacido en 2018 se debe a que los tres mayores, Manfred, Peter y Heike Paullman Koepfer, ya son accionistas de Inversiones Quinchamalí, la sociedad que, a través de varias otras sociedades y empresas, tiene el control final de Cencosud.

De acuerdo a La Tercera, entre los bienes que conforman la herencia se encuentran derechos sociales en Inversiones Quinchamalí, más de 70 millones de acciones de Cencosud, el 6,7% de Inversiones Tano Limitada, acciones de Sakki Corporation N.V. (Curazao), el 10% de Mercado Mayorista PyP y el 55% de derechos sociales de la Administradora Centro Comercial Alto Las Condes Limitada.

A esto se suman tres propiedades inmobiliarias: una ubicada en la comuna de Las Condes, otro inmueble en la comuna de Lo Barnechea y, finalmente, otra propiedad en el balneario de Algarrobo.

Posesión efectiva de la herencia de Horst Paulmann

De acuerdo a la Ley 16.271 sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, toda sucesión testada debe tramitarse obligatoriamente en sede judicial.

Además, el artículo 50 de la mencionada ley establece que los herederos disponen de un plazo de dos años contados desde el fallecimiento del causante para iniciar la tramitación y pagar el impuesto a la herencia antes de quedar afectos a recargos legales e intereses.

Así entonces, Katherine Bischoff pidió reconocer a su hijo en calidad de heredero testamentario, legitimario, legatario y beneficiario exclusivo de la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras, y que a sus tres hermanos mayores solo se les reconozca como herederos testamentarios y legitimarios.

"Beneficio de inventario"

En la presentación judicial, la madre del menor de los hijos de Paulmann solicitó la posesión efectiva con "beneficio de inventario", lo que significa que en caso de deudas solo se responde con lo establecido en la herencia y no con el patrimonio propio.

La razón de esto es porque el menor de ocho años no cuenta con "la libre administración de sus bienes y solo puede aceptar la herencia por medio de su representante legal".

Finalmente, en el escrito alojado en el 8.° Juzgado Civil de Santiago, Bischoff pidió "decretar la reserva de la presente causa, de manera que el acceso a la carpeta electrónica quede restringido al solicitante, a los demás herederos individualizados".

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