23 nov. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile emitió un nuevo aviso de marejadas que afectará a gran parte del litoral nacional, desde el sector del Golfo de Penas hasta Arica, además del Archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, el fenómeno comenzará a manifestarse a partir de este martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26, con oleaje proveniente del suroeste.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de corbeta Ignacio Ojeda Horr, explicó que estas condiciones responden a la presencia de fuertes vientos del sur en el sector oceánico.

"Debido a fuerte viento sur en sector oceánico, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del martes 24 de noviembre en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección", señaló.

Llegada del oleaje por zona

Según el aviso de la Autoridad Marítima, el arribo del oleaje se producirá en distintos horarios dependiendo de la zona geográfica:

Archipiélago Juan Fernández: martes 24 de noviembre, durante la mañana.

Golfo de Penas hasta Coquimbo: martes 24 de noviembre, durante la mañana.

Coquimbo hasta Arica: martes 24 de noviembre, durante la tarde.

En cuanto a la duración del fenómeno, la Armada proyecta que las condiciones de mar se mantendrán hasta el jueves 26 de noviembre, tanto en el Archipiélago Juan Fernández como en el tramo comprendido entre el Golfo de Penas y Arica.

¿A qué hora serán más intensas las marejadas?

La Armada advirtió que el mayor desarrollo de las marejadas se registrará durante las horas de pleamar, es decir, cuando se produce la marea alta, y dependerá también de las condiciones del viento en cada sector.

En particular, se esperan dos períodos de mayor intensidad:

Marea primaria: entre las 23:00 y las 02:00 horas.

Pleamar secundaria: entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Cabe señalar que este corresponde al vigésimo séptimo aviso de marejadas que afecta a las costas continentales durante 2026.

Las recomendaciones de la Armada ante las marejadas

Frente a este escenario, la Autoridad Marítima llamó a la población a actuar con prudencia y respetar las medidas de seguridad durante los días en que se mantenga el fenómeno.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y abstenerse de realizar actividades náuticas o deportivas sin la debida autorización.

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