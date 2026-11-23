23 nov. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una innovación desarrollada con participación de investigadores del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile busca mejorar la rapidez y precisión con que se determina la magnitud de los grandes terremotos. Se trata del Sistema de Alerta Temprana Sismogeodésico (SEWS), una herramienta capaz de estimar la magnitud de mega terremotos entre dos y tres minutos después del inicio de la ruptura.

La tecnología combina información de sistemas de posicionamiento global (GPS) de alta precisión, conocidos como redes GNSS, con acelerómetros de movimiento fuerte. En conjunto, estos instrumentos permiten obtener mediciones del desplazamiento del suelo sin las distorsiones que pueden afectar a los sismógrafos tradicionales durante un terremoto de gran magnitud.

El sistema utiliza información recopilada por 85 estaciones distribuidas a lo largo del margen de subducción chileno. A partir de estos registros, permite calcular el momento sísmico desde los principios físicos del desplazamiento del terreno, superando una de las principales limitaciones de los equipos convencionales: la saturación que experimentan ante movimientos telúricos de gran tamaño.

¿Cómo podría ayudar esta innovación?

Uno de los principales objetivos del SEWS es optimizar las alertas tempranas frente a terremotos y eventuales tsunamis locales en las costas chilenas. Esto, considerando que las olas generadas por un terremoto cercano pueden alcanzar el borde costero en pocos minutos.

Sebastián Riquelme, director subrogante del Centro Sismológico Nacional y uno de los investigadores a cargo del proyecto, destacó la importancia de reducir el tiempo necesario para determinar la magnitud real de un movimiento telúrico.

"Cada minuto que ganamos en determinar con precisión el tamaño real de un terremoto es vital para la toma de decisiones de emergencia, especialmente en un país como Chile donde las olas de un tsunami local pueden golpear la costa en pocos minutos", señaló.

La eficacia de esta herramienta fue evaluada mediante simulaciones digitales de tres terremotos de gran impacto en la historia reciente de Chile: el del Maule de 2010, el de Iquique de 2014 y el de Illapel de 2015.

Durante estas pruebas, el sistema consiguió estimaciones de magnitud con un margen de error inferior a 0,2 respecto del Tensor de Momento Centroidal Global, referencia utilizada para determinar las características de los terremotos.

El sistema se encuentra en fase de pruebas

La innovación, cuya investigación fue publicada en la revista científica Seismological Research Letters (clic acá para acceder), se encuentra integrada en fase de pruebas dentro del entorno de trabajo en tiempo real del Centro Sismológico Nacional y del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC).

Desde el organismo explicaron que esta tecnología no busca reemplazar los procedimientos actuales, sino complementarlos durante los primeros minutos posteriores a un terremoto, mientras se desarrollan modelos de ruptura más complejos.

"Esta herramienta no reemplaza nuestros procesos actuales, sino que los potencia al actuar en esa ventana crítica de los primeros minutos, entregando una restricción independiente y sólida mientras se desarrollan modelos de ruptura más complejos", concluyó Riquelme.

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