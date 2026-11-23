23 nov. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tragedia provocada por la explosión de un camión de gas en Renca en febrero de este año sumó una nueva víctima fatal. Pedro Hormazábal murió tras permanecer nueve meses en estado crítico.

Con este deceso, ocurrido este fin de semana, el número de fallecidos por la emergencia aumentó a 16 personas.

El accidente se registró el 19 de febrero, cuando un camión que transportaba gas licuado de petróleo de la empresa Gasco volcó y explotó en la Ruta 5 Norte, en el límite entre Renca y Quilicura.

"Fueron nueve meses de lucha"

La muerte de Hormazábal fue comunicada por el dirigente vecinal Ronald Opazo, quien recordó el impacto que tuvo la emergencia en la vida del hombre y su familia.

A través de redes sociales, Opazo señaló que Pedro sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y enfrentó distintas complicaciones durante su prolongada hospitalización.

"Fueron nueve meses de lucha, de tratamientos, de incertidumbre y de una familia que nunca dejó de aferrarse a la esperanza”, expresó en la publicación.

"Quiero expresar mi más sentido pésame a su hija y familia. Una pérdida que hoy las afecta a ellas y a una comuna entera", concluyó Opazo.