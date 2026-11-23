23 nov. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un camión hormigonero protagonizó un grave accidente de tránsito la mañana de este lunes en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

El vehículo, por motivos que se desconocen, volcó en el ingreso a Ciudad Empresarial al tomar una curva pronunciada luego de bajar desde La Pirámide.

Debido a la maniobra, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado de costado, impactando las barreras de contención tipo New Jersey.

En un comienzo no se tenía certeza de si el camión circulaba vacío, pero después se confirmó que transportaba cemento cuando ocurrió el accidente.

Conductor estuvo atrapado

El conductor había quedado atrapado en el interior del vehículo, pero gracias a los equipos de emergencia, fue rescatado y trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Cabe destacar que en el lugar se encuentran trabajando voluntarios de Bomberos, personal del SAMU y Carabineros.

Actualmente, el tránsito está suspendido en Av. Del Parque con La Rinconada, a raíz del siniestro vial. Se hace llamado a evitar desplazamiento hacia ese punto.

Como alternativa, se recomienda Avenida El Salto para quienes necesitaban ingresar o salir del sector.