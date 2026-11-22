22 nov. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Quellón decretó tres días de duelo comunal a partir de este lunes 23 de noviembre, tras el fatal accidente de tránsito ocurrido en el sector de Butalcura, en la Ruta 5 de Chiloé, que dejó seis personas fallecidas, cuatro de ellas menores de edad.

La colisión involucró a dos vehículos y se registró durante la mañana de este domingo, en la recta Butalcura, entre las comunas de Dalcahue y Ancud. Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 09:06 horas, a la altura del kilómetro 1.125 de la Ruta 5.

Además de las seis víctimas fatales, otras cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital de Castro. De acuerdo con la información entregada tras la emergencia, se encontraban fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo se produjo la colisión.

Tres días de duelo en Quellón

La medida fue establecida mediante un decreto alcaldicio y comenzará a regir este lunes 23 de noviembre, extendiéndose hasta el miércoles 25.

A través de un comunicado, el municipio manifestó su pesar por la tragedia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas, sus seres queridos y a toda la comunidad afectada.

“Quellón se une en el dolor, el respeto y la solidaridad, acompañando a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, expresaron desde la municipalidad.