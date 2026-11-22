Quellón decreta tres días de duelo comunal tras accidente que dejó seis fallecidos en Chiloé
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Municipalidad de Quellón decretó tres días de duelo comunal a partir de este lunes 23 de noviembre, tras el fatal accidente de tránsito ocurrido en el sector de Butalcura, en la Ruta 5 de Chiloé, que dejó seis personas fallecidas, cuatro de ellas menores de edad.
La colisión involucró a dos vehículos y se registró durante la mañana de este domingo, en la recta Butalcura, entre las comunas de Dalcahue y Ancud. Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 09:06 horas, a la altura del kilómetro 1.125 de la Ruta 5.
Además de las seis víctimas fatales, otras cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital de Castro. De acuerdo con la información entregada tras la emergencia, se encontraban fuera de riesgo vital.Ir a la siguiente nota
Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo se produjo la colisión.
Tres días de duelo en Quellón
La medida fue establecida mediante un decreto alcaldicio y comenzará a regir este lunes 23 de noviembre, extendiéndose hasta el miércoles 25.
A través de un comunicado, el municipio manifestó su pesar por la tragedia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas, sus seres queridos y a toda la comunidad afectada.
“Quellón se une en el dolor, el respeto y la solidaridad, acompañando a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, expresaron desde la municipalidad.
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