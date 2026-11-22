22 nov. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

La Federación de Tenis de Chile, en un breve comunicado, dio a conocer el fallecimiento del destacado extenista nacional Ricardo Acuña, a la edad de 68 años.

"A nombre del tenis chileno, enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos", dijo el texto de la entidad.

Acuña brilló especialmente en la década de los 80 y alcanzó su mejor ranking en singles en 1986, cuando fue 47 del mundo.

También tuvo destacadas actuaciones en el equipo chileno de Copa Davis.

En 1985 tuvo una brillante participación en Wimbledon, donde llegó hasta la ronda de los ocho mejores y perdió en esa instancia frente al legendario Jimmy Connors.

En ese torneo fue apodado como “Chileno Volador” por sus recordadas jugadas donde se suspendía en el aire.