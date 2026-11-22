Luto en el tenis chileno: A los 68 murió Ricardo Acuña, destacado integrante del equipo de Copa Davis
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
La Federación de Tenis de Chile, en un breve comunicado, dio a conocer el fallecimiento del destacado extenista nacional Ricardo Acuña, a la edad de 68 años.
"A nombre del tenis chileno, enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos", dijo el texto de la entidad.
Acuña brilló especialmente en la década de los 80 y alcanzó su mejor ranking en singles en 1986, cuando fue 47 del mundo.Ir a la siguiente nota
También tuvo destacadas actuaciones en el equipo chileno de Copa Davis.
En 1985 tuvo una brillante participación en Wimbledon, donde llegó hasta la ronda de los ocho mejores y perdió en esa instancia frente al legendario Jimmy Connors.
En ese torneo fue apodado como “Chileno Volador” por sus recordadas jugadas donde se suspendía en el aire.
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