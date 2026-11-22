22 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Las personas afiliadas a Fonasa que necesitan una cirugía por una hernia abdominal pueden acceder al Bono PAD, un beneficio que permite conocer anticipadamente cuánto deberán pagar por el procedimiento.

Esta modalidad contempla un valor fijo para la resolución de la patología, incluyendo la intervención quirúrgica, hospitalización, medicamentos y otros gastos asociados al tratamiento.

¿Cuánto cuesta el Bono PAD para hernia abdominal?

Según los valores establecidos en el arancel 2026, el procedimiento tiene un costo total de $905.880. Sin embargo, el monto que debe pagar directamente el beneficiario corresponde al 50% de ese valor.

De esta manera, el copago para el usuario es de $452.940.

Además, esta prestación contempla la posibilidad de solicitar un préstamo médico de Fonasa, equivalente al 85% del copago, con un monto de $385.000.

Los valores son los siguientes:

Código PAD: 2501004.

Prestación: Hernia abdominal simple.

Valor total: $905.880.

Copago del usuario: $452.940.

Préstamo médico: 85%.

Monto del préstamo: $385.000.

¿Qué tipos de hernia abdominal incluye el Bono PAD?

Este beneficio contempla el tratamiento quirúrgico de tres tipos de hernias abdominales simples:

Hernia inguinofemoral.

Hernia incisional.

Hernia umbilical.

La hernia abdominal se produce cuando una parte de las vísceras abdominales sale total o parcialmente de la cavidad abdominal, debido a una falla en los elementos que contienen la pared abdominal.

El tratamiento se realiza mediante una intervención quirúrgica, que puede efectuarse preferentemente por vía laparoscópica o mediante cirugía abierta, dependiendo de las condiciones del paciente.

¿Qué incluye el Bono PAD para hernia abdominal?

El paquete de atención contempla las prestaciones necesarias para resolver integralmente la patología. Entre ellas se encuentran:

Honorarios de todo el equipo profesional requerido para la intervención.

Días de hospitalización y derecho a pabellón.

Medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización.

Prestaciones necesarias para resolver la enfermedad.

Controles postoperatorios durante los 15 días posteriores al alta.

Reparación de lesiones involuntarias.

Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones más frecuentes asociadas al procedimiento, incluida la hospitalización que sea necesaria.

Además, Fonasa establece que el prestador no puede cobrar diferencias adicionales al beneficiario por conceptos incluidos en el PAD, como días cama, pabellón, arsenalera, medicamentos o insumos.

Cabe señalar que el uso de prótesis no está incluido en el valor de este paquete. Si el paciente requiere una, podrá acceder a su bonificación mediante un Programa Complementario, utilizando el código 23-01-013.

¿Cómo acceder al Bono PAD para hernia abdominal?

Para utilizar este beneficio, el paciente debe verificar que el establecimiento de salud donde desea realizarse la intervención tenga convenio vigente con Fonasa para esta prestación.

Una vez elegido el centro médico, el procedimiento es el siguiente:

El establecimiento de salud entrega al paciente o a su representante el Programa de Atención de Salud (PAS).

(PAS). El documento debe ser valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa.

En la sucursal se emite el Bono de Atención de Salud (BAS).

(BAS). Tanto el programa como el bono deben ser entregados al establecimiento de salud antes de la intervención quirúrgica.

De esta manera, los beneficiarios pueden conocer anticipadamente el costo de la cirugía y acceder a un paquete que contempla la atención quirúrgica y los cuidados posteriores establecidos para esta prestación.

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