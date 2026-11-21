Black Friday: ¿Hasta cuándo dura el evento de ofertas online?
Una nueva versión del Black Friday llegará a Chile, y esta vez coincidirá con la antesala de la Navidad. Así, los consumidores podrán adelantar la compra de regalos aprovechando las promociones y rebajas de distintas tiendas.
Este año serán 162 las marcas participantes, incluidas algunas tiendas físicas. Todas ofrecerán descuentos en miles de productos y servicios de diversas categorías.
¿Desde cuándo y hasta cuándo se realizará el Black Friday 2026?
El Black Friday comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y finalizará a las 23:59 del lunes 30 de noviembre.Ir a la siguiente nota
La actividad está a cargo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que también organiza otros eventos de comercio electrónico, como el Cyber Monday y el Cyber Day.
¿Qué multitiendas y supermercados tendrán ofertas en el Black Friday?
- Adidas
- AliExpress
- Asus
- Booking.com
- Decathlon
- Easy
- H&M
- HP
- Huawei
- Lenovo
- Nespresso
- Nike
- Paris.cl
- Samsung
- Xiaomi
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