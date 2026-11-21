21 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Una nueva versión del Black Friday llegará a Chile, y esta vez coincidirá con la antesala de la Navidad. Así, los consumidores podrán adelantar la compra de regalos aprovechando las promociones y rebajas de distintas tiendas.

Este año serán 162 las marcas participantes, incluidas algunas tiendas físicas. Todas ofrecerán descuentos en miles de productos y servicios de diversas categorías.

¿Desde cuándo y hasta cuándo se realizará el Black Friday 2026?

El Black Friday comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y finalizará a las 23:59 del lunes 30 de noviembre.

La actividad está a cargo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que también organiza otros eventos de comercio electrónico, como el Cyber Monday y el Cyber Day.

¿Qué multitiendas y supermercados tendrán ofertas en el Black Friday?

Adidas

AliExpress

Asus

Booking.com

Decathlon

Easy

H&M

HP

Huawei

Lenovo

Nespresso

Nike

Paris.cl

Samsung

Xiaomi

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