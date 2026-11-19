19 nov. 2026 - 22:00 hrs.

La futura Línea 8 del Metro de Santiago contempla un trazado de 19 kilómetros de extensión y beneficiará a cerca de 1,9 millones de habitantes de la capital.

El proyecto considera un total de 14 estaciones y permitirá conectar seis comunas: Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Peñalolén y Puente Alto.

Uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos de traslado. Según las estimaciones, el recorrido completo tomará aproximadamente 23 minutos, lo que representa una disminución del 59% respecto de los cerca de 57 minutos que demora actualmente.

¿Qué comunas y sectores contempla el trazado de la Línea 8?

El recorrido pasará por importantes avenidas de la capital, entre ellas avenida Los Leones, avenida Macul, avenida La Florida y avenida Camilo Henríquez.

Además, el proyecto contempla conexiones con otras líneas de la red de Metro:

Los Leones: combinación con las líneas 1 y 6.

combinación con las líneas 1 y 6. Chile España: combinación con la Línea 3.

combinación con la Línea 3. Macul: combinación con la Línea 4.

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