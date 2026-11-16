Pensión Garantizada Universal (PGU): Revisa cuándo aumentará el monto y a quiénes les corresponde

16 nov. 2026 - 07:00 hrs.

Según el cronograma gradual fijado por la Reforma de Pensiones, el próximo aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se concretará en septiembre de 2027, momento en el que el beneficio alcanzará su valor máximo para el resto de los adultos mayores que hoy reciben un monto menor.

Tras el primer reajuste aplicado en septiembre de 2026, que elevó el pago máximo a $250.275 para quienes tienen 75 años o más, el calendario oficial informado por ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS) establece reglas específicas tanto para quienes cumplen esa edad durante los próximos meses como para el tramo general de beneficiarios.

¿Cuándo sube el monto según tu edad?

El incremento del aporte estatal opera de forma escalonada bajo los siguientes plazos:

Entre noviembre de 2026 y agosto de 2027 : Quienes reciban la PGU y cumplan 75 años dentro de este periodo accederán automáticamente al monto máximo ($250.275) a contar del mismo mes de su cumpleaños.

: Quienes reciban la PGU accederán automáticamente al monto máximo ($250.275) a contar del mismo mes de su cumpleaños. Desde septiembre de 2027: Todas las personas beneficiarias que tengan 65 años o más (es decir, el tramo comprendido entre los 65 y los 74 años) verán reajustada su pensión mensual hasta equiparar el valor máximo vigente de la PGU a esa fecha.

Nuevos grupos que se incorporan en septiembre de 2027



Junto con el alza para los actuales beneficiarios de entre 65 y 74 años, a partir de septiembre de 2027 también podrán acceder al beneficio completo otros dos segmentos:

Leyes de reparación y pensiones de graci a: Quienes perciban pensiones bajo la Ley Rettig, Ley Valech, exonerados políticos o pensiones de gracia y tengan 65 años o más al 30 de septiembre de 2027 podrán solicitar la totalidad de la PGU (con opción de ingresar el trámite de forma anticipada desde junio de 2027).

a: Quienes perciban pensiones bajo la Ley Rettig, Ley Valech, exonerados políticos o pensiones de gracia y tengan 65 años o más al 30 de septiembre de 2027 podrán solicitar la totalidad de la PGU (con opción de ingresar el trámite de forma anticipada desde junio de 2027). Pensionados de montepío (Capredena y Dipreca): Las personas titulares de una pensión de montepío de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, siempre que no reciban otra pensión previsional, podrán pedir un monto complementario para alcanzar el tope de la PGU.

¿Cómo consultar tu fecha exacta con el RUT?

Para revisar la fecha precisa en que te corresponderá el aumento o la incorporación al beneficio, puedes ingresar al sitio web oficial de ChileAtiende (www.chileatiende.gob.cl) y digitar tu RUN junto con tu fecha de nacimiento en la plataforma de consulta habilitada por el IPS.

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