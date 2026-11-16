Corte de tránsito en Ruta 5 Norte se extiende hasta esta mañana tras caída de torre de alta tensión en Tiltil

16 nov. 2026 - 06:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una gran congestión vehicular se registra durante la mañana de este lunes en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 46,5 en la comuna de Tiltil, debido a los trabajos que continúan desarrollándose tras el accidente protagonizado la noche del domingo por un camión que impactó y derribó una torre de alta tensión sobre la calzada.

Según los antecedentes entregados en el lugar, la emergencia se originó cerca de las 20:00 horas de ayer domingo y obligó a suspender completamente el flujo vehicular debido al riesgo eléctrico y estructural que representan tanto los cables caídos como la estabilidad de la estructura dañada, labores en las que trabajan de forma coordinada Carabineros, la concesionaria Autopista Nueva Aconcagua y cuadrillas de las empresas de suministro eléctrico.

¿Qué pasó y cuál es el estado del conductor?

De acuerdo con el reporte policial, el accidente sucedió luego de que el vehículo de carga sufriera una falla mecánica en pleno desplazamiento hacia la capital, sin que otros automóviles resultaran alcanzados por el impacto ni por el tendido eléctrico.

"El conductor indica haber sufrido un desperfecto en el neumático, por lo tanto, chocó con una torre de alta tensión que se encuentra en el costado derecho de la Ruta 5 Norte, produciendo la caída de esta, la cual quedó suspendida sobre ambas calzadas de la Ruta 5 Norte en dirección hacia Santiago, dirección sur", detalló el subteniente Jorge Maturana, oficial de ronda de Tránsito.

Asimismo, la autoridad policial confirmó que el chofer logró abandonar la cabina de la maquinaria por sus propios medios, siendo posteriormente trasladado a un recinto asistencial donde se constató que únicamente presentaba lesiones de carácter leve y se encontraba fuera de riesgo vital.

Desvíos activos en la Ruta 5 Norte

Mientras los equipos técnicos evalúan las maniobras necesarias para retirar la estructura metálica y despejar ambas vías, faenas que ya superaron las cinco horas estimadas inicialmente, el tránsito hacia el sur se mantiene interrumpido en el sector de La Trampilla.

Para quienes se desplazan por la zona durante esta jornada, la concesionaria mantiene habilitada la siguiente alternativa vial: