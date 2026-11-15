Casi atropella a otras dos personas: Video muestra nuevo ángulo del choque de camioneta contra siete ciclistas en Rengo

15 nov. 2026 - 20:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, siete ciclistas de un club deportivo de Rengo, en la región de O'Higgins, resultaron con lesiones de diversa consideración tras ser atropellados por un adulto mayor de 72 años en la Ruta H-50, a la altura del sector de Apalta.

Atropello múltiple a siete ciclistas

De acuerdo a los antecedentes de Carabineros, el hombre que manejaba una camioneta tenía toda su documentación al día; sin embargo, al momento del accidente se encontraba "sin licencia de conducir".

A raíz de esta situación, el conductor fue "detenido por cuasidelito de lesiones graves en accidente de tránsito" y puesto a disposición de la Fiscalía Local de Rengo.

Por otro lado, tres de los ciclistas atropellados tuvieron que ser derivados al Hospital Regional de Rancagua debido a sus lesiones graves, mientras que los otros cuatro fueron llevados al Hospital de Rengo: dos con lesiones menos graves y dos con lesiones leves.

Conductor casi atropella a otras dos personas

Afortunadamente, todos los heridos están fuera de riesgo vital; sin embargo, la situación se podría haber convertido en una tragedia de grandes proporciones, tal como lo muestra un video al que tuvo acceso Meganoticias.

En el registro que muestra otro ángulo del accidente, se puede ver cómo el conductor de la camioneta estuvo a punto de atropellar a otras dos personas que caminaban por la berma de la ruta en esos momentos.

En las imágenes se ve que, tras atropellar a los ciclistas, la camioneta pierde el control y cruza a la calzada contraria antes de detenerse solo a metros de las dos personas que salieron corriendo para evitar ser atropelladas.

Revisa el nuevo registro del accidente

Todo sobre Policial