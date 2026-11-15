"Se proyecta incluso hasta el día domingo": Meteoróloga de Megatiempo detalla cómo avanzará inestabilidad que trae nuevas lluvias

15 nov. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Actualiza, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, detalló cómo evolucionarán las precipitaciones que se esperan debido a la "inestabilidad atmosférica" que afectará a gran parte de la zona central y centro-sur del país durante la semana que está por comenzar.

"Una masa de aire frío ya está ingresando"

Aguilera explicó que el calor de la semana pasada quedará atrás debido a que "una masa de aire frío ya está ingresando" y que dejó algunas lloviznas durante la mañana de este domingo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Sin embargo, esta jornada la nubosidad que está dejando precipitaciones se concentra en el Ñuble, en donde se han registrado "fuertes chubascos intensos e, incluso, en los sectores más cordilleranos de esta zona y algunos sectores costeros también, con actividad eléctrica".

"Se está desarrollando esta nubosidad convectiva tipo cumulonimbus; y probablemente pueden caer algunos granizos también, estos chubascos en cortos períodos de tiempo", agregó.

¿Cómo evolucionarán las lluvias la próxima semana?

Según la proyección para el día lunes, la meteoróloga explicó que "continúa la inestabilidad, también en la Región Metropolitana y parte de la región de Coquimbo; podríamos recibir algunas nevadas débiles en la alta cordillera, algunos chubascos tipo lloviznas también hacia el interior".

"El día martes nuevamente se estima esta inestabilidad en gran parte de la zona central y centro-sur del país, siendo lo más intenso nuevamente en la región del Maule y la región del Biobío en la parte precordillerana. Esto se comienza a activar cerca de las dos de la tarde hacia el resto del día", añadió.

De acuerdo a las imágenes satelitales, se espera para el día martes la "formación de nubes tornádicas nuevamente, estos pulsos en cortos períodos de tiempo que podrían activar algunas quebradas o estas inundaciones repentinas".

Para finalizar, Lissette Aguilera explicó que durante la próxima semana las temperaturas máximas no superarán los 25°, por lo que "va a ser una semana bien fresca y se proyecta incluso hasta el día domingo que esté inestable en gran parte de la zona central y centro-sur de nuestro país".

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