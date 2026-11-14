"Intensos vientos locales arrachados y tornádicos": Meteorología emite aviso de nubes convectivas para sectores de tres regiones

14 nov. 2026 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso de "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" para sectores de tres regiones del país.

Aviso de nubes convectivas

El aviso se origina en una "baja segregada" y estará vigente durante la tarde de mañana domingo 15 de noviembre en el sector de valle de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En la observación del aviso, la DMC advierte de la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

Este aviso de Meteorología se suma a la advertencia hecha por la Armada, institución que emitió un aviso de trombas marinas para el sector costero entre Lebu y la región de Los Ríos.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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