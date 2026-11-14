Nuevo ataque de la "Jauria" de Valparaíso: Asaltaron a voluntario de Bomberos mientras vendía rifas

14 nov. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras vendía números de una rifa para reunir fondos para Bomberos, un voluntario fue asaltado en calle Independencia, en Valparaíso, por delincuentes que integran la banda de la "Jauría", la cual suele cometer robos con sorpresa a comerciantes, transeúntes y turistas.

Dos sujetos menores de edad le arrebataron al bombero una cadena de oro avaluada en cerca de $1.500.000 y huyeron hacia Plaza Victoria.

Uno de los delincuentes fue detenido

El robo ocurrió en uno de los puntos donde habitualmente realizan esta actividad. Tras perseguir a los responsables, se logró dar con uno de ellos a dos cuadras del lugar.

Carabineros detuvo al adolescente de 17 años, pero no logró recuperar la joya. El capitán Felipe Cárdenas, de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso, confirmó que el joven fue detenido por robo por sorpresa.

Bomberos cuestiona reiteración de ataques

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo, manifestó el rechazo de Bomberos a lo ocurrido y apuntó a la reiteración de estos hechos contra sus voluntarios.

“Nosotros como institución siempre estamos dispuestos a ayudar a nuestra comunidad y, bueno, estas personas que están fuera del marco de la ley, delincuentes que hacen de las suyas, obviamente no tienen miramiento”, afirmó.

Ese mismo jueves, otro incidente cometido por la Jauría ocurrió en un centro comercial de avenida Argentina, donde guardias de seguridad se enfrentaron con un grupo de jóvenes que habría ingresado a robar.