Secretario de Transporte: Reanudación de vuelos en EEUU "tomará tiempo" tras fallo de varias horas

14 nov. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas debido a un fallo masivo de las comunicaciones, pero "tomará tiempo" volver a la normalidad.

La suspensión en todo el país el viernes provocó un caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. La interrupción de los vuelos fue forzada alrededor de cuatro horas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche "tras restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", dijo.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

"Este es un problema de un sistema antiguo", dijo el secretario de Transporte. "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", explicó.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Cuando levantó la suspensión, insistió en la petición. "Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente", afirmó.

En medio del parón, se cancelaron casi 6.000 vuelos, incluidas algunas rutas internacionales, según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware.

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