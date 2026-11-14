"Pleno y muy orgulloso": Jean Philippe Cretton explicó por qué se alejó de la televisión y cómo logró ese "diseño"

14 nov. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

Jean Philippe Cretton lleva un año alejado de la televisión. A sus 41 años, el periodista y animador atraviesa una etapa distinta de su vida, en la que ha podido explorar intereses que durante mucho tiempo quedaron en segundo plano.

En una conversación para el podcast de YouTube Somos Rentable, el comunicador repasó su trayectoria laboral y habló sobre las decisiones que tomó para llegar a este momento.

"Yo llevo un año fuera de la televisión. Tengo 41. O sea, mi diseño funcionó. Porque hubiese sido imposible para mí poder hacer esto 5 o 10 años antes", comentó.

La decisión de alejarse de la TV y su plan a largo plazo

Cretton comenzó a trabajar alrededor de los 21 años y durante dos décadas mantuvo un ritmo laboral intenso. En ese período, sus proyectos musicales y creativos quedaron relegados a los momentos que le sobraban de tiempo y energía. Por eso, decidió cambiar sus prioridades.

"¿Qué pasa si yo efectivamente un martes a las 4 de la tarde tengo cancha libre para componer y meterme en el estudio? No salir a las 11 de la noche, raja, a tratar de hacer una canción con esa animosidad", explicó.

Para esto, el animador se propuso el objetivo de alcanzar independencia económica: "Yo diseñé mi plan. Lo diseñé a los 16, 17 años. Dije 'a los 40 años ya no tengo que estar con la soga hasta el cuello dependiendo de alguien'", señaló. "Alguien te puede decir, claro, es superprivilegiado esto como de salirse de la pega y sí, totalmente sí. Pero de que me saqué la chucha, me resaqué la chucha", manifestó.

Y agregó: "Y no quiero tener, no sé, una edad avanzada o quizás, si me pongo más dramático, estar en el lecho de muerte diciendo, puta, ese era el momento para aplicar una válvula de escape y no lo hice", reflexionó.

Sobre su presente lejos de las cámaras, aseguró sentirse "pleno y muy orgulloso".