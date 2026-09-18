Jean Philippe Cretton recurre a la Justicia tras denunciar tres años de acoso: "Es momento de parar"

18 sept. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Jean Philippe Cretton utilizó sus redes sociales para revelar una compleja situación que, según relató, lo afecta desde hace tres años.

A través de un extenso video publicado en Instagram, Cretton explicó que el hostigamiento también habría alcanzado a integrantes de su círculo cercano. “Estoy siendo objeto de un acoso sistemático, grave, delirante desde hace tres años por una persona que, por supuesto, aún no conozco”, afirmó.

Según su relato, esta persona lo responsabilizaría de haber apoyado supuestas denuncias falsas contra una figura pública que posteriormente recibió una sanción judicial. Sin embargo, el comunicador aseguró no entender el origen de estas acusaciones y sostuvo que ni siquiera conoce a dicha persona.

El animador también señaló que el acoso se habría extendido a su madre, amigos y otras personas cercanas mediante distintas cuentas falsas. Entre los episodios que recordó, mencionó el funeral de su abuela, instancia en la que, según contó, recibió comentarios que cuestionaban sus intenciones.

Cretton, además, vinculó el hostigamiento con rumores y publicaciones difundidas en redes sociales, incluidas versiones relacionadas con el quiebre entre Yamila Reyna y Américo, las que, según aseguró, eran utilizadas para reforzar las acusaciones en su contra.

Ante la persistencia de esta situación, el comunicador decidió recurrir a la justicia. Sin embargo, cuestionó la lentitud de los procesos frente a este tipo de situaciones: “Funciona muy lento, muy, muy, muy lento. Creo que está un poco anticuada la tipificación de este tipo de delitos, del acoso que se puede dar en redes sociales, en los tiempos que corren”.

Finalmente, Cretton dirigió un mensaje a la persona que, según su relato, lo ha hostigado durante estos tres años. “Es momento de parar. Tres años me parecen un tiempo suficiente de hostigamiento”, expresó. Además, señaló que estaría dispuesto a perdonar si el acoso termina, pero advirtió que continuará con las acciones correspondientes si la situación persiste.

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