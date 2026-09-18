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El verdadero rostro de Bernardo O'Higgins: La historia de cómo fue encontrado el cuadro que estuvo perdido por más de 200 años

¿Qué pasó?

El Museo de Santa Cruz, en la región de O'Higgins, exhibe uno de los primeros retratos de Bernardo O'Higgins, considerado cercano a su representación original.

Este cuadro, que estuvo perdido por más de 200 años, fue recuperado gracias a la gestión del empresario Carlos Cardoen, quien explicó su origen.

"Este retrato fue robado por piratas ingleses en Gibraltar y fue encontrado por accidente", dijo el empresario de Meganoticias Siempre Juntos.

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El retrato muestra detalles como el anillo de iniciado masón y un bastón de mando, reflejando la juventud y figura del prócer.

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Además, el museo cuenta con otras piezas históricas, como un piano atribuido a O'Higgins, que evidencia su formación en Londres. La colección busca preservar y difundir el legado histórico nacional, con acceso público en Santa Cruz.

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