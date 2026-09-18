El verdadero rostro de Bernardo O'Higgins: La historia de cómo fue encontrado el cuadro que estuvo perdido por más de 200 años

18 sept. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Museo de Santa Cruz, en la región de O'Higgins, exhibe uno de los primeros retratos de Bernardo O'Higgins, considerado cercano a su representación original.

Este cuadro, que estuvo perdido por más de 200 años, fue recuperado gracias a la gestión del empresario Carlos Cardoen, quien explicó su origen.

"Este retrato fue robado por piratas ingleses en Gibraltar y fue encontrado por accidente", dijo el empresario de Meganoticias Siempre Juntos.

El retrato muestra detalles como el anillo de iniciado masón y un bastón de mando, reflejando la juventud y figura del prócer.

Además, el museo cuenta con otras piezas históricas, como un piano atribuido a O'Higgins, que evidencia su formación en Londres. La colección busca preservar y difundir el legado histórico nacional, con acceso público en Santa Cruz.

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